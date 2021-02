L’information est tombée hier mais n’a pas surpris grand monde, l’acquisition de Codemasters par Electronic Arts est désormais chose finalisée. Bel et bien acté, ce rachat signifie notamment que Formula 1, DIRT, DiRT Rally, WRC, GRID et Project CARS tombent dans l’escarcelle d’EA aux côtés de Need for Speed et Real Racing.

Un joli portfolio qui aura coûté la modique somme de 1.2 milliard de dollars, tout de même.

We're excited to welcome @Codemasters to the EA family! 🚗💨 pic.twitter.com/y3yYB94vmF — Electronic Arts (@EA) February 18, 2021

« Une nouvelle ère passionnante dans le domaine des jeux de course automobile », voilà la promesse d’Electronic Arts grâce à cette union. Andrew Wilson, PDG du géant américain, ajoute que « les franchises de notre portfolio combiné nous permettront de créer de nouvelles expériences innovantes et de proposer à encore plus de joueurs toute l’excitation du sport automobile ».