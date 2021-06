C’est l’heure du grand déballage pour le nouveau Battlefield. Officiellement révélé ce jour par Electronic Arts et DICE, cet épisode portera le nom de Battlefield 2042 et compte bien « révolutionner le bac à sable multijoueur moderne. » En tête de gondole ? La promesse de batailles en ligne à 128 joueurs à travers un mode Guerre totale qui regroupera à lui seul les modes Conquête et Percée.

Battlefield 2042, les premiers éléments

Alors que des dizaines de pays manquent de vivres, d’énergie et d’eau potable, la planète essuie la plus grande crise de réfugiés jamais connue. Parmi ces sans-patrie se trouvent des familles, des agriculteurs, des ingénieurs … mais aussi des soldats. Dans ce contexte de crise, les États-Unis et la Russie plongent le monde dans une guerre totale. Les Spécialistes sans-patrie rejoignent les deux camps. Ils ne se battent pas pour un drapeau, mais pour leur avenir dans ce nouveau monde.

En plus de resservir ses éléments destructibles capables d’influencer le déroulement des parties, Battlefield 2042 s’appuiera sur « des événements en temps réel qui modifient le champ de bataille et redéfinissent le combat tactique. » Les promesses sont là pour ce volet qui apportera bien évidemment son lot de nouvelles armes, nouveaux véhicules et gadgets inédits.

L’ensemble mettra donc en scène les Spécialistes, des soldats qui puiseront leurs caractéristiques dans les quatre classes habituelles de la série. Chaque Spécialiste disposera d’un attribut, d’une spécialité et d’un équipement personnalisable, l’idée étant de permettre aux joueurs de créer des profils adaptés à leur style de jeu.

Enfin, en plus du mode Guerre totale déjà cité, Electronic Arts et DICE précise la présence d’un mode Hazard zone. Il s’agira d’une expérience conçue pour les escouades, imprégnée des productions passées de DICE mais radicalement différentes des autres modes du jeu. Un dernier mode clé de Battlefield 2042, pas encore connu, sera révélé lors de l’EA Play Live du 22 juillet. « Il s’agit une lettre d’amour pour les fans de Battlefield, qui sera particulièrement appréciée par les joueurs de longue date » explique seulement EA.

Date de sortie, bêta et éditions spéciales

D’ores et déjà annoncé pour le 22 octobre sur PC (Origin, Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series X|S, Battlefield 2042 sortira aussi sur PS4 et Xbox One. Pour ces dernières, le jeu limitera les sessions à 64 joueurs et proposera des maps de taille réduite. Pour toutes les machines, des éditions Gold (90€ sur PC et 100€ sur consoles) et Ultimate (110€ sur PC et 120€ sur consoles), avec différents bonus détaillés à cette adresse.

Quant aux membres EA Play, on sait qu’ils pourront profiter d’une version d’essai de 10 heures dès le 15 octobre 2021. Ces mêmes membres, ainsi que ceux qui auront pré-commandé leur exemplaire, auront aussi droit à un accès anticipé à la future bêta ouverte (sur PC/PS5/Series X|S).