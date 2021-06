Il était attendu au tournant et n’a pas manqué le rendez-vous de l’ouverture de l’E3 2021 : Elden Ring a fait son retour dans l’actualité avec une date de sortie, le 21 janvier 2022, et grosse bande-annonce. Une longe vidéo que l’on vous propose de (re)découvrir dans sa version française, entièrement sous-titrée donc pour ne rien manquer des éléments distillés par From Software.

Il ne faut que quelques secondes à peine pour reconnaître la patte des développeurs des Souls dans ce nouveau trailer. Un action-RPG qui n’oubliera pas de balancer son lot d’ennemis imposants dans la face des joueurs tout en leur permettant de se la jouer de manière furtive ou sournoise, selon leur profil.

L’expérimentation est vivement encouragée, grâce à un large arsenal d’armes, de sorts et de techniques à découvrir dans le monde ; tout est fait pour pousser les joueurs à tester des voies de progression originales.

La liberté dans Elden Ring, elle se retrouvera aussi avec l’histoire du jeu. Créée par Hidetaka Miyazaki (Dark Souls) et l’auteur du Trône de Fer George R. R. Martin, l’aventure nous plongera dans un monde « où le sang versé et la tromperie sont monnaie courante » et où chaque rencontre sera l’occasion d’étoffer un riche background.

Les informations diffusées ce jour confirment aussi la présence d’une météo changeante et d’un cycle jour-nuit, et rappellent que la progression pourra se faire à dos de monture, en ligne avec des amis. Le tout profitera d’un panel de paysages inédit pour un jeu From Software, allant des plaines verdoyantes aux marécages suffocants en passant par des forêts luxuriantes.

Elden Ring sera donc disponible sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One et Series X|S, avec mises à niveau gratuites entre les consoles d’un même constructeur.