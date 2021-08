Plus de dix ans après une première incursion sur PS3 et Xbox 360, l’inclassable El Shaddai est prêt à revenir sur les PC occidentaux. L’équipe japonaise de Crim sera ainsi en mesure de proposer son jeu le 2 septembre prochain en téléchargement sur Steam. Un trailer a été diffusé pour officialiser ça.

Son récit biblique, sa patte artistique bien marquée et son gameplay qui mixe les genres font de El Shaddai : Ascension of the Metatron une expérience unique.

Pour son retour sur PC, le jeu ne s’offre pas de particularités. Outre une technique légèrement revue à la hausse. D’ailleurs, El Shaddai ne va même pas s’embarrasser d’une compatibilité clavier-souris et seul le jeu au pad sera possible. Tout du moins au lancement, Crim ayant déjà annoncé plancher sur la jouabilité au clavier devant le mécontentement des fans…

Côté prix, le jeu sera tout de même affiché à 27,53€ au lancement (avec un roman en anglais en guise de bonus). Comptez 58,13€ pour l’édition Deluxe avec artbook et OST, lesquels sont aussi respectivement vendus à 11,59€ et 20,99€ en achat individuel.