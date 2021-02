Arrivé en 2011 sur PS3 et Xbox 360, El Shaddai : Ascension of the Metatron s’apprête à faire son grand retour sur PC. Le jeu d’action/de combat de Sawaki Takeyasu, véritable ovni vidéoludique, sera prochainement disponible via Steam mais on ne sait pas encore exactement quand, ni à quel prix, ni sous quelle forme.

Pour l’heure, il faut se contenter de deux premiers screenshots de cette version PC d’El Shaddai dont on imagine qu’elle tentera de sublimer la direction artistique du jeu d’origine avec quelques améliorations visuelles.

« Cela fait 10 ans depuis la sortie d’El Shaddai sur PS3 et Xbox 360, et nous avons été constamment sollicités par les joueurs PC et les fans du jeu pour sa sortie sur cette plateforme. » commente Sawaki Takeyasu. « Nous sommes heureux d’annoncer sa sortie sur Steam très prochainement! » ajoute-t-il.

Et comme nous étions déjà là en 2011, ou vous ressort du placard notre vidéo-test d’El Shaddai réalisé à l’occasion de la sortie du jeu sur PS3/Xbox 360 donc.