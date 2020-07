On en parlait hier, la prochaine édition de Pro Evolution Soccer est officialisée sur les supports actuels avec un titre finalement baptisé eFootball PES 2021 Season Update.

Comme annoncé par Konami, ce PES 2021 se calquera sur l’actuelle édition 2020 avec bien évidemment des effectifs à jour, les données qui correspondront à la prochaine saison et même l’intégration du mode UEFA Euro 2020 pour préparer la compétition initialement prévue pour cette année mais repoussée à juin 2021.

Konami proposera eFootball PES 2021 Season Update le 15 septembre prochain en échange de 29,99€ sur PC, PS4 et Xbox One ou à 34,99€ pour l’édition Club (uniquement en téléchargement) avec du contenu spécifique pour l’un des clubs partenaires du jeu ( le FC Barcelona, la Juventus, Manchester United, le FC Bayern et Arsenal FC).

Rappelons que si l’éditeur japonais a choisi d’opter pour une simple mise à jour dans PES 2021, c’est pour mieux se concentrer sur le Pro Evolution Soccer nouvelle génération qui sortira à la mi-2021.