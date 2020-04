Même si Konami avait annoncé le 12 mars dernier vouloir sortir la mise à jour gratuite Euro 2020 pour eFootball PES 2020 au 30 avril, le report officiel de la compétition par l’UEFA à 2021 et, plus globalement, la crise sanitaire qui touche le monde entier incitent logiquement l’éditeur à revoir ses plans.

Il n’y aura donc finalement pas de MAJ Euro 2020 pour PES 2020 ce mois-ci, aucune date n’étant pas d’ailleurs indiquée par Konami qui parle d’une mise à disposition « à une date ultérieure » sans préciser ses intentions.

Le partenariat entre PES et l’UEFA pour cet Euro sera t-il étendu jusqu’à PES 2021 ? Peut-être, on sait en tout cas que les joueurs de PES 2020 auront bel et bien droit à cette fameuse mise à jour aux couleurs de l’Euro 2020, peu importe quand elle sera déployée.