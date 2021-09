Après l’annonce de son virage en free-to-play, il est temps pour eFootball de parler de la suite. C’est ainsi que Konami lève le voile sur eFootball 2022, présenté comme « la première saison de contenu de la nouvelle plateforme » du jeu de foot. Sa sortie est prévue pour le 30 septembre sur PC, consoles PlayStation et Xbox.

eFootball 2022, le contenu disponible au lancement

Pour son lancement, eFootball 2022 se composera de deux modes : Offline Matches (contre l’IA ou un ami hors-ligne) et Online Events (parties en ligne via des évènements hebdomadaires avec équipes prédéfinies).

Neuf clubs répondront présents, à savoir : FC Barcelone, FC Bayern Munich, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate, São Paulo FC. Six stades seront au rendez-vous : Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, eFootball Stadium.

eFootball 2022, à venir dans une mise à jour

Durant l’automne, eFootball 2022 étoffera son contenu avec le mode Creative Teams. S’il sera aussi disponible gratuitement, ce mode à base de construction d’équipe façon Ultimate Team sonnera l’apparition d’un modèle de monétisation. Quelques 600 clubs et équipes sous licence seront tout de même présents pour ce mode.

De nouveaux modes feront aussi leur apparition via cette update et des joueurs pourront être « signés » par les joueurs d’eFootball 2022 grâce à la monnaie virtuelle du jeu. À ce sujet, Konami explique : « il y aura trois monnaies au sein d’eFootball: les eFootball Coins (monnaie premium), les GP (gagnés en jouant) et les eFootball Points (gagnés en jouant) ».

Le mode Edit pour plus tard

Sans qu’aucune date ne soit annoncée, on sait déjà que eFootball 2022 accueillera un éditeur (équipes, maillots, joueurs, etc.) et étoffera son gameplay avec de nouvelles fonctionnalités (dont l’utilisation des particularités de la DualSense de la PS5).