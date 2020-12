Si The Pathless accompagne la PS5 depuis son lancement le 12 novembre, le jeu des géniteurs d’ABZÛ n’avait pas encore eu droit à une édition physique chez nous. C’est chose corrigée puisque le titre de Giant Squid, Annapurna Interactive et Skybound Games est désormais disponible dans nos boutiques en échange de 49,99€.

Les adorateurs de version boîte ont droit à six cartes illustrées dans cette édition dite Day One de The Pathless.

C’est en tout l’occasion de remettre en avant ce jeu dans lequel on incarne le Chasseur, un maître archer accompagné d’un aigle avec qui il combat une malédiction sur une île mystérieuse.