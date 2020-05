Edna & Harvey s’évadent (Edna & Harvey : The Breakout en anglais) fait partie de ces jeux dont on garde un chaleureux souvenirs malgré tous les défauts dont il pouvait souffrir à sa sortie en 2008.

En fin d’année dernière, le point & click de Daedalic Entertainment s’est offert un retour au premier plan sur PC via une édition anniversaire proposant des visuels entièrement redessinés et une interface remaniée.

Ajoutez à cela des mécaniques de jeu retaillées pour le gameplay au pad et vous obtenez la version console de Edna & Harvey s’évadent dont on apprend l’arrivée sur nos PS4, Xbox One et Nintendo Switch pour le 17 juin en échange de 19,99€.

On vous invite sérieusement à surveiller cette sortie si le point & click vous attire un tant soit peu et que vous n’avez jamais approché la licence.