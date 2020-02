Les britanniques de Mediatonic et The Irregular Corporation sont tout heureux d’annoncer la sortie prochaine de Murder by Numbers en téléchargement sur PC (Steam) et Nintendo Switch. Proposé par Ed Fear et Hato Moa, Hatoful Boyfriend, le jeu s’apparentera à un puzzle-game prenant place dans un univers forcément un peu barré.

Une actrice qui incarne une jeune détective à l’écran et qui se retrouve à enquêter sur une véritable série de meurtres, un robot en guise d’acolyte aussi maladroit que malicieux et une ambiance années 90 pour mettre en scène le tout, Murder by Numbers coûtera 12,49 euros à sa sortie les 5 et 6 mars.

Notez que la musique du jeu est assurée par Maskazy Sugimori, un nom qui parlera aux fans de Phoenix Wright : Ace Attorney et Ghost Trick.