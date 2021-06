Seul titre du nouveau catalogue de Prime Matter à être développé sous Unreal Engine 5, le projet Echoes of the End du studio islandais Myrkur Games ne nous a pas laissé indifférent. Présenté en vidéo lors de l’évènement dédié au label de KOCH Media, ce jeu d’action-aventure solo ne se montre pour l’heure qu’en images. On vous les propose ici, en attendant mieux.

Dans Echoes of the End, les joueurs feront la connaissance de Ryn. Dotée de la capacité de détruire la matière, la jeune héroïne était utilisée malgré elle à des fins de pouvoir. Désormais elle cherche à reprendre son destin en main. L’aventure nous est présentée comme « une quête existentielle » dan laquelle il s’agira d’explorer, de combattre et de rencontrer des personnages hauts en couleur (dont un savant/magicien, précieux allié).

Pas de date de sortie pour ce titre prévu sur PC et consoles.