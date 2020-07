On a déjà eu droit à une première bande-annonce la semaine passée, voilà que EA Sports UFC 4 s’offre à présent une longue bande-annonce de gameplay.

Le jeu de MMA d’Electronic Arts en profite pour faire le point sur les mécaniques de jeu, les nouveaux éléments implantés depuis UFC 3 dont « un système de clinch plus intuitif, une mise à jour dévastatrice des positions défensives et offensives de combat au sol, des enchaînements de frappe dynamiques et un nouveau système de soumission. »

Electronic Arts signale également que les champions de boxe poids-lourds Tyson Fury et Anthony Joshua rejoindront le casting d’EA Sports UFC 4 en tant que bonus de pré-commande. Les réservations du jeu donneront aussi accès aux packs de personnalisation Cour et Kumite.

Accessible dès le 7 août aux membres EA Access, EA Sports UFC 4 sera de sortie pour tous le 14 août sur PS4 et Xbox One.