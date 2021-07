C’était un secret de Polichinelle mais voilà qui a le mérite d’être officiel : Dead Space va faire son retour. La conférence EA Play Live 2021 d’Electronic Arts s’est ainsi terminé sur une première vidéo teaser de ce qui sera un remake (et non un reboot, notez la nuance). C’est chez Motive que l’opération refonte du jeu de feu Visceral Games a été lancée, uniquement prévue sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Pas encore daté, le remake de Dead Space tournera sous le moteur Frostbite. Les fans retrouveront l’histoire et les personnages qu’ils connaissent, tout en s’appropriant des mécaniques modernisées.

Isaac Clarke a donc encore de beaux joueurs devant lui et ce n’est pas Philippe Ducharme, producteur principal du jeu, qui va dire le contraire :