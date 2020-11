C’était écrit depuis le 1er octobre, le catalogue EA Play profite de l’arrivée des Xbox Series S et Xbox Series X pour intégrer dès aujourd’hui le service Xbox Game Pass dans sa version Ultimate (la formule qui comporte notamment l’abonnement Live Gold).

Les joueurs Xbox concernés peuvent ainsi désormais accéder en illimité aux quelques 60 jeux Electronic Arts qui garnissent les rangs de l’EA Play, notamment le nouvellement intégré Star Wars Jedi : Fallen Order. Attention il n’est pas question de la version Pro d’EA Play, l’accès est limité à 10h de jeu sur les jeux les plus récents de l’éditeur dont Madden NFL 21, Star Wars : Squadrons et FIFA 21.

Sur PC, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate auront droit à EA Play à partir du 15 décembre. Enfin, toujours dans le cadre du Game Pass version Ultimate, sept jeux EA seront jouables sur Android via le Xbox Cloud Gaming : Les Sims 4, Madden NFL 20, Unravel 2, Dragon Age Inquisition, Mirror’s Edge Catalyst, Mass Effect Andromeda et Plants vs. Zombies Garden Warfare 2.