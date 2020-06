Lors de l’EA Play Live de cette semaine, Electronic Arts a levé le voile sur trois projets indépendants qui rejoignent le label EA Originals et profiteront donc du soutien de l’éditeur lors de leur sortie respective.

Les heureux élus sont It Takes Two de Hazelight Studios, Lost in Random de Zoink et Rocket Arena de Final Strike Games.

It Takes Two, le nouveau Josef Fares

Brothers – A Tale of Two Sons et A Way Out, deux jeux que l’on doit à Josef Fares et qui proposent, chacun à leur manière, une expérience singulière. Le studio du réalisateur suédois, Hazelight Studios, a levé le voile sur son nouveau projet : It Takes Two.

Une aventure sauvage et merveilleuse à vivre en coopération, avec le plein d’émotions, voilà comment ce jeu de plateforme nous est brièvement décrit par son concepteur. Encore bien mystérieux, sa sortie n’est pas prévue en 2021. Une chose est sûre, c’est à surveiller de près.

Lost in Random, le conte de fée gothique

Après Fe, Flipping Death ou encore Stick It to the Man!, les développeurs de Zoink ont présenté leur nouveau bébé. Répondant au nom de Lost in Random, il s’agira d’un jeu d’action-aventure prenant place dans un univers dystopique mettant en scène un certain Even et son compagnon Dicey, un dé vivant.

Le monde chaotique de Lost in Random sera surtout marqué par une direction artistique plutôt attirante, comme on peut le voir dans le trailer ci-dessus. Sortie programmée pour 2021 sur PC, PS4, Switch et Xbox One.

Rocket Arena, la touche multijoueur compétitif

Une arène, deux équipes de trois joueurs et des roquettes, voilà comment on pourrait résumer le concept de Rocket Arena. Développé par Final Strike Games, une équipe qui a déjà œuvré sur le multijoueur des Plants vs Zombies, entre autres, Rocket Arena basera tout son gameplay autour des lance-roquettes que l’on pourra évidemment utiliser pour attaquer mais aussi pour propulser notre avatar partout sur la carte.

Evénements saisonniers et cross-play sont aussi annoncés pour ce Rocket Arena à retrouver dès le 14 juillet sur PC, PS4 et Xbox One.