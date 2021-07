Première annonce de la conférence EA Play Live 2021, GRID Legends a été montré avec une bande-annonce. La vidéo est à redécouvrir ci-dessous pour ce nouveau volet GRID qu’Electronic Arts va donc remettre au premier plan quelques mois après son acquisition de Codemasters. Patience toutefois, le jeu n’est pas attendu avant 2022.

Que proposera GRID Legends ? Tout ce qui caractérise la série nous promet-on. Les joueurs retrouveront une large sélection de véhicules en tous genres (plus de 100), le plein de modes de jeu, un créateur de course, des circuits à tout-va (plus de 130) et, surtout, un nouveau mode Histoire. Avec ses prises de vues réelles pour se la jouer drama entre deux courses, ce volet tentera de « placer le joueur au coeur de l’action ». Pourquoi pas.

En attendant de plus amples informations, place à une première série d’images.