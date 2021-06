Aragami 2 était présent à l’E3 et plus particulièrement lors du Xbox and Bethesda Games Showcase du début de semaine. Et pour cause. ince Works a profité de l’évènement pour annoncer la sortie de son jeu au 17 septembre avec, pour les joueurs concernés, une arrivée directe dans le Xbox Game Pass.

C’est aussi et surtout avec du gameplay que le jeu d’infiltration s’est montré, via deux séquences à retrouver ci-dessous.

La première vidéo détaille, commentaires des développeurs à l’appui, les mécaniques d’infiltration, les combats et les déplacements dans le jeu. La seconde séquence, longue de 7 minutes de gameplay, présente quant à elle la mission Assignment.

Aragami 2 sortira sur PC et consoles Xbox donc, mais aussi sur PS4 et PS5.