Il y aura bien une édition 2021 de l’Ubisoft Forward. Si c’est en juillet que l’événement avait été organisé en 2020, cette fois l’éditeur français va profiter de l’E3 2021 pour mettre en avant son catalogue de jeux à venir. Rendez-vous est ainsi donné le 12 juin à 21h (heure française), à cette adresse.

Ubisoft Forward et E3 2021, le programme

Ubisoft a également donné quelques précisions sur le programme de sa conférence Ubisoft Forward. On sait par exemple que Rainbow Six Quarantine y fera une large apparition avec de nouveaux trailers mais surtout du gameplay. Far Cry 6, récemment revenu sur le devant de la scène, sera lui-aussi du voyage, tout comme Riders Republic et même Assassin’s Creed Valhalla qui en profitera pour parler de ses contenus à venir. Des surprises sont aussi à prévoir nous dit-on.

Avant la conférence, à 20h, les curieux pourront d’ores et déjà se connecter à l’Ubisoft Forward pour y retrouver les dernières informations sur les jeux actuels du catalogue d’Ubisoft (dont For Honor, The Crew 2 et Watch Dogs : Legion). Dès 22h, après la conférence, Ubisoft mettra à l’honneur différents intervenants. Ces derniers reviendront sur les annonces de la conférence, mais il sera aussi question d’un état communautaire autour de Rainbow Six Siege.