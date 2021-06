Dans un peu moins d’un mois, une nouvelle recrue intégrera la famille tant adorée des Monster Hunter. Il s’agit bien entendu de Monster Hunter Stories 2, sous-titré Wings of Ruin, la suite du spin-off initié en 2016 au Japon et 2017 en Europe sur Nintendo 3DS, misant sur des combats en tour par tour et une progression davantage scénarisée.

Monster Hunter Stories 2 : le trailer E3 2021

Les règles de la chasse changent, mais aucunement l’intensité de l’expérience et encore moins la profondeur du lore proposé. Au contraire, les mythes et légendes entourant ces fameux Dragons Anciens tendent ici à se laisser plus intimement approcher. C’est selon toutes vraisemblance ce que Capcom est bien décidé à nous faire comprendre en dévoilant une nouvelle bande-annonce de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin.

Apparu, il y a quelques jours, lors du Summer Game Fest, le jeu de capture de monstre n’a en effet pas manqué de revenir offrir de quoi manger à ses fans durant la conférence E3 de son éditeur. Mêlant cinématiques et séquences de gameplay épiques, ce trailer est l’occasion de découvrir, entre dialogues dramatiques et environnements féeriques, le petit-fils de Red en action face aux dragons Kushala Doara et Teostra, avant de le voir chevaucher un monstie, pour le moins, familier. Les joueurs, notamment de MH Rise, auront vite fait de reconnaître cette petite boule de poils puisqu’il s’agit d’un Chumsky (ou Palamute en VO), une monture qui sera disponible dès le 19 juillet de cette année via une mise à jour gratuite.

Le jeu Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sera quant à lui disponible le 9 juillet prochain sur Nintendo Switch et PC. Les plus impatients peuvent parallèlement noter qu’une démo jouable sera déployée à partir du 25 juin prochain sur l’eShop. Cerise sur le gâteau, les données sauvegardées de la démo pourront être transférables directement vers le jeu complet.

Enfin, pour les adeptes de collection et/ou éléments esthétiques, il est bon de rappeler que des Amiibos à l’effigie d’Ena, de Tsukino et du Razaewing Ratha (Rathalos) verront le jour en parallèle de la sortie.