Square Enix, la Team Ninja et Koei Tecmo ont levé le voile sur Stranger of Paradise Final Fantasy Origin lors de cet E3 2021. Nouvel action-RPG prenant place dans l’univers de Final Fantasy, on y affrontera des créatures de la licence en provenance du Temple du chaos avec des persos de différentes classes (le guerrier, le chevalier dragon, ou encore le mage noir).

Histoire de se faire une première idée sur le jeu, une démo jouable est d’ores et déjà disponible exclusivement sur PS5. Vous avez jusqu’au 24 août pour vous y essayer, le jeu final étant quant à lui prévu pour 2022 aussi sur PC, PS4 et consoles Xbox.