La Switch va avoir droit à un nouveau Mario Party. Lors de son émission Direct dédiée à l’E3 2021, Nintendo a révélé l’existence de Mario Party Superstars. Une première vidéo a été dévoilée, à laquelle il faut ajouter plus de 40 minutes de gameplay en provenance du Treehouse.

Mario Party Superstars : le gameplay Treehouse

Nouvelle sélection de plateaux, encore plus de mini-jeux et une formule qui restera la même, Mario Party Superstars assurera le spectacle. On sait déjà que 5 plateaux s’inspireront de l’ère Nintendo 64 et qu’il faudra compter sur une bonne centaine de mini-jeux à jouer en local mais aussi en ligne, peu importe le mode.

Sortie prévue le 29 octobre sur nos Switch, déjà disponible à la pré-commande sur l’eShop. On vous laisse en compagnie de quelques screenshots.