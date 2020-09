Sans surprise, Dynasty Warriors 9 aura droit à sa déclinaison Empires. C’est en début d’année 2021 que ça se passera avec une sortie annoncée sur PC (Steam), PS4 et Xbox One mais aussi sur PS5 et Xbox Series X / S et, pour la première fois, sur Nintendo Switch.

Une bande-annonce a été diffusée à l’occasion du Tokyo Game Show 2020, à découvrir ci-dessous.

Si Dynasty Warriors 9 Empires reprendra les éléments du volet principal, il s’affranchira du monde ouvert pour se concentrer sur l’aspect stratégique des batailles. Pas un mal cela dit, les joueurs devront ainsi se focaliser sur des points clés dans chaque environnement pour maîtriser les batailles et pourront notamment profiter d’armes de sièges.

La création de personnage sera de retour avec un éditeur qu’on nous promet, bien évidemment, plus complet que jamais.