Dying Light 2 Stay Human a eu l’honneur d’ouvrir la conférence Xbox de la gamescom 2021. Pas attendu avant la fin de l’année, le jeu de Techland s’est offert un nouveau trailer de gameplay. Plutôt longue, la bande-annonce en question fait largement honneur aux nouveautés côté parkour. Un épisode censé faire le plein de nouvelles animations et mécaniques pour offrir une liberté de mouvement encore plus grande.

Vous en voulez un peu plus ? On se tourne cette fois du côté de NVIDIA. Sur PC, Dying Light 2 Stay Human profitera du NVIDIA DLSS avec « également les réflexions, l’illumination globale et les ombres en ray tracing. »

L’occasion d’apprécier une seconde vidéo du jeu, principalement dédiée à sa partie technique donc.

Peu importe le support (PC, PS4, PS5, One, Xbox Series X|S), Dying Light 2 Stay Human a toujours rendez-vous le 7 décembre.