Dying Light 2 fait son grand retour ce soir, après une courte période de teasing menée par Techland. Rebaptisé Dying Light 2 Stay Human, le jeu dispose à présent d’une date de sortie : le 7 décembre 2021 sur PC, PS5, Xbox Series S|X, PS4 et Xbox One.

Mieux encore, une grosse présentation de gameplay a été dévoilée et nous permet d’en apprendre davantage sur l’histoire de ce second volet.

Dying Light 2 : du gameplay et un collector

Comme pour remettre les choses dans leur contexte, Techland a débuté sa présentation en revenant sur l’exhibition de Dying Light 2 lors de l’E3 2019. On y apprenait l’importance des choix et leur impact sur le monde du jeu. Dans cette nouvelle vidéo, il est question d’un plus large regard sur le monde ouvert de Dying Light 2 Stay Human, l’histoire du héros Aiden Caldwell, les factions qui se partagent le pouvoir, les ennemis ou encore les dangers qui prennent une nouvelle dimension la nuit.

D’ores et déjà proposé à la pré-commande, Dying Light 2 Stay Human fera l’objet de trois éditions physiques (Standard, Deluxe et Collector) et trois éditions numériques (Standard, Deluxe et Ultimate), avec un bonus pour les réservations (Reload Pack, contenant une tenue, une arme et des skins de parapente uniques).

Une vidéo a été diffusée pour présenter le contenu du collector, notamment le Steelbook et la statuette/lampe UV Defender of The City.