Dans le cadre de son second épisode Dying 2 Know, promouvant les éléments de Dying Light 2 Stay Human, Techland a diffusé une nouvelle vidéo de son titre. Une longue séquence à base d’images de gameplay pour mettre en avant les infectés et plus particulièrement les Revenants, nouveau type d’ennemis pour la licence.

Un site web, accessible à cette adresse, permet même de découvrir quel type d’infecté nous deviendrions dans Dying Light 2. Il suffit pour cela de répondre à quelques questions.

Toujours dans le second numéro du Dying 2 Know, visible dans son intégralité ci-dessous, Techland a annoncé sa collaboration avec le français David Belle. Considéré comme le père du parkour, il prêtera ses traits à un personnage du jeu (visible dans l’extrait de gameplay ci-dessus) en plus de participer à la création du jeu.

Enfin, les éditions physiques Standard et Deluxe du jeu sont maintenant disponibles à la pré-commande. Idelm pour les éditions numériques Standard, Deluxe et Ultimate. Le tout est détaillé sur cette page.