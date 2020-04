On était presque passé à côté de l’annonce de Cold Symmetry, mais impossible pour nous de ne pas vous parler de Dungeonhaven. Ou plutôt Mortal Shell comme il convient de l’appeler dorénavant, puisque c’est ainsi que les vétérans qui composent le studio ont décidé d’appeler leur production.

Agissant pour le compte du Père Noir, les joueurs partiront à la recherche des sanctuaires cachés pour y récolter les glandes sacrées. Tout un programme !

Difficile de ne pas voir l’inspiration des productions de FromSoftware dans ce tout premier trailer. Un fait dont ne se cachent pas les développeurs de Mortal Shell qui annoncent un jeu exigeant avec des combats dans lesquels il faudra se montrer patient et réactif.

Dans un univers particulièrement sombre, le joueur incarnera une enveloppe neutre qui pourra prendre le contrôle du corps des Mortal Shells vaincus. Évidemment cette prise de contrôle offrira différentes capacités en fonction des corps possédés avec arbres de compétences et techniques de combat différentes à la clé.

Notez qu’en vous rendant sur le site officiel, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour une bêta. L’invitation renvoie simplement sur un serveur discord où on nous annonce que les détails de ce test grandeur nature seront dévoilés plus tard.

Mortal Shell est prévu pour débarquer cette année sur PC, Xbox One et PS4. Évidemment, on a hâte d’y être.