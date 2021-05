Il est grand temps pour la PS5 d’accueillir les premiers nouveaux coloris de sa manette DualSense. Le pad PS5 va en effet prendre des couleurs le mois prochain, plus précisément à partir du 18 juin si l’on en croit certaines enseignes françaises. Les modèles Midnight Black et Cosmic Red ont en effet été dévoilés par Sony, une manette sombre façon « nuit étoilée » et une autre d’un rouge vif inspiré par le « cosmos » dont voici une courte vidéo de présentation.

Sur son blog, Sony parle de « deux nuances subtiles de noir et de gris clair » pour le coloris Midnight Black qui « symbolise l’espace vu à travers une nuit étoilée« . De son côté, le pad Cosmic Red est censé présenté « un design noir et rouge agressif qui s’inspire des nuances de rouge vif que l’on retrouve à travers le cosmos« . Rien que ça.

Peu importe l’inspiration de l’une et de l’autre de ces manettes, force est de constater qu’elles sont plutôt jolies.