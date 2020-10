Le quatrième numéro de Night City Wire a été diffusé la nuit dernière et avec lui, un lot de nouvelles vidéos de Cyberpunk 2077. Cette fois les développeurs de CD Projekt Red ont choisi de s’attarder sur les véhicules qui occuperont le terrain de jeu de Night City (mais pas que).

Cyberpunk 2077, les bolides

Voitures, motos et autres engins futuristes seront à la portée des joueurs dans des styles bien différents (modèles économiques, sports, hypercars, etc.), histoire de répondre aux envies de chacun mais aussi de s’adapter à la situation du moment. CD Projekt Red précise qu’une collaboration avec Porsche verra également la recréation de la Porsche 911 Turbo classique via le personnage incarné par Keanu Reeves ( Johnny Silverhand).

D’autres vidéos, toujours dédiées aux engins motorisés de Cyberpunk 2077, se consacrent à la partie audio de cet aspect-là du jeu et à la collaboration avec les motos Arch Motorcycle.

Cyberpunk 2077, leçon de style

Si les deux ou quatre roues ne sont pas votre came, peut-être apprécierez-vous davantage la leçon de style donnée par Cyberpunk 2077 ?

The Dinner, nouveau trailer CGI de Cyberpunk 2077

Last but not least, une nouvelle vidéo cinématique a été mise en ligne pour donner un aperçu de ce que « monter les échelons » signifiera dans le jeu.

Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre prochain sur l’ensemble des machines, Google Stadia y compris a-t-on aussi appris pour l’occasion.