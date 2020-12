Lors de sa dernière apparition, Werewolf : The Apocalypse – Earthblood nous avait clairement laissé sur notre faim. On accueille donc volontiers une nouvelle séquence de gameplay du jeu de Nacon et Cyanide, histoire de vérifier ce que ce jeu ancré dans le World of Darkness aura à offrir lors de sa sortie en février 2021.

Pendant plus de 6 minutes, Julien Desourteaux, Game Director chez Cyanide, commente le gameplay de son action-RPG et y présente de multiples facettes dont les transformations de Cahal et les différentes sensations qui vont avec, ainsi que l’action façon beat’em up.

Plus convaincante cette apparition vidéo de Werewolf : The Apocalypse – Earthblood ? Pas vraiment, mais on n’est jamais à l’abri d’une surprise et c’est tout ce qu’on lui souhaite.