Particulièrement attrayante, l’annonce de WarioWare : Get It Together! à l’E3 2021 mérite qu’on s’y attarde. On profite du calme retombé autour de l’évènement pour remettre en avant le trailer de ce nouveau WarioWare, en plus d’une pluie de premières images et d’une séquence de 10 minutes de gameplay en provenance du Treehouse.

Largement de quoi se familiariser avec ce WarioWare où les mini-jeux promettent déjà d’improbables et amusants moments. Et pour la première fois dans la franchise, le jeu à deux sur le même écran sera permis, chacun avec son Joy-Con ou en réseau local avec deux consoles (et deux jeux).

Côté gameplay, on nous précise que Wario et les siens auront une compétence unique qu’il faudra utiliser à bon escient dans les épreuves.

WarioWare : Get It Together! sortira le 10 septembre sur nos Switch.