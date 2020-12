NieR Replicant ver.1.22474487139… a profite des Game Awards édition 2020 pour revenir dans l’actualité avec une toute nouvelle vidéo. Un trailer de gameplay d’une minute pour plonger dans l’action du jeu de Square Enix et prendre la température sur les combats qui seront proposés dans cet épisode prequel à NieR:Automata.

Côté planning, NieR Replicant ver.1.22474487139… est calé au 23 avril 2021 avec une sortie prévue sur PC (via Steam), PS4 et Xbox One.