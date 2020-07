Les autrichiens de Salt Castle Studios en ont visiblement assez des jeux de foot traditionnels. Et si, comme nous, ils n’ont pas trouvé leur bonheur avec le décevant Super Soccer Blast, alors peut-être réussiront-ils à donner un coup de frais au genre avec leur Alpaca Ball ?

Oui, il s’agira bel et bien d’un jeu de foot avec des alpagas. L’animal au long cou sera au coeur de cette expérience arcade où la physique particulière du jeu donnera des situations improbables, en témoigne la première bande-annonce ci-dessous.

Personnalisation des alpagas, multijoueur local ou ligne (via Steam Remote Play) pour 8 joueurs, mode campagne, différents terrains de jeu et diverses déclinaisons (foot us, air hockey…), voilà le programme de ce Alpaca Ball à retrouver prochainement sur PC donc mais aussi sur Switch.