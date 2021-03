Disponible sur PC depuis l’été 2020, où il rencontre un certain succès, le visuel novel Dry Drowning de VLG Publishing et Studio V est désormais disponible sur Nintendo Switch. Une arrivée fêtée en vidéo pour ce jeu téléchargeable en échange de 16,24€ sur l’eShop.

Prenant place dans « un futur proche dominé par des forces obscures occupant le pouvoir », Dry Drowning nous propose de mener l’enquête dans la peau d’un détective privé alors qu’un tueur en série « s’attaque à des cibles dans un avenir dystopique ». Intriguant sur le papier, le jeu se targue en plus de proposer plus de 150 scénarios, 3 fins différentes, des choix ayant un impact sur l’histoire, des séquences d’interrogations et des décors à base d’ambiances cyberpunk et rétro.

Dry Drowning vous intéresse ? Attention, le jeu se montre en réalité très classique dans son approche et assez convenu. N’hésitez pas à découvrir la démo PC du jeu proposée via Steam pour vous forger un premier avis.