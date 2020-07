Le Xbox Games Showcase a eu droit à un pré-show et durant celui-ci, Square Enix a levé le voile sur une version améliorée de Dragon Quest XI. Baptisée Dragon Quest XI S : Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, en voici la bande-annonce.

Si le RPG en profitera pour faire son apparition sur Xbox One, il fera également son retour sur PC et PS4. Tous les joueurs pourront donc profiter de cette édition dotée de textures améliorées, d’une OST réorchestrée, des voix japonaises, d’un mode photo et d’éléments scénaristiques inédits. Outre de nouvelles quêtes secondaires, un mode 2D fera son apparition pour ceux qui voudraient goûter à Dragon Quest XI avec un feeling à l’ancienne alors qu’une mission annexe Monde de Tickington en version 16-bit (regorgeant de lieux clés des précédents volets) sera aussi de la partie.

Précision, et non des moindres, le jeu sera une version améliorée de l’édition Switch de 2019 (et non de la version PS4). Square Enix avertir donc que les graphismes du jeu « ne seront pas les mêmes » que sur la version PS4 mais promet toutefois que la résolution et le frame-rate seront au moins aussi bons qu’en 2018…

Notons que intégrera directement le copieux catalogue du Xbox Game Pass à sa sortie le 4 décembre.