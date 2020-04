Avis aux détenteurs du Season Pass de Dragon Ball Z : Kakarot et à eux seulement, Bandai Namco a annoncé l’arrivée du premier contenu téléchargeable du jeu pour le 28 avril.

Baptisé Un nouveau pouvoir s’éveille – Partie 1, ce contenu à base de Dragon Ball Super verra débouler les transformations en Super Saiyen divin de Vegeta et Goku en plus des arrivées de Whis et Beerus (et son niveau 250…). C’est contre ce dernier qu’il faudra se battre à l’occasion d’un Combat de boss.

« Beerus est tellement fort, mon taux de réussite pour cette bataille est de 1 sur 10 » assure Hara Ryousuke, producteur du jeu chez CyberConnect2. Le ton est donné, les joueurs de Dragon Ball Z : Kakarot savent qu’ils auront donc un sacré challenge à relever, a priori.

Cette première partie de Un nouveau pouvoir s’éveille sera aussi achetable hors Season Pass mais plus tard dans l’année, dans un pack qui réunira les deux parties de ce contenu.