Si les joueurs PC (Steam) et Nintendo Switch connaissent déjà Doraemon Story of Seasons, c’est au tour des possesseurs de PS4 de pouvoir découvrir l’épisode spécial de la série Story of Seasons mettant en scène le plus célèbre des robots chats futuristes.

Téléchargeable sur le PlayStation Store en échange de 50€, Doraemon Story of Seasons permet évidemment de développer sa propre ferme, ses cultures et ses élevages tout en proposant des ingrédients un peu moins familiers pour la licence, à savoir un casting en provenance du manga Doraemon et des gadgets qui proviennent du futur.

Une version PS4 qui se dote de diverses améliorations et d’éléments inédits (dont de nouveaux meubles et gadgets), lesquels sont également proposés aux possesseurs du jeu sur PC/Switch par le biais d’une mise à jour gratuite.