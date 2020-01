Cela ne vous aura probablement pas échappé, DOOM Eternal a eu droit à sa grosse mise en avant cette semaine après les nombreuses publications de previews sur la toile. On ne va pas bouder notre plaisir, alors on en en profite pour faire le plein de gameplay du jeu de Bethesda.

Si vous n’avez pas encore pris le temps d’apprécier le FPS en action, voici une petite sélection de séquences qui devraient vous mettre l’eau à la bouche.

En plus de ces imposantes vidéos de gameplay qui illustrent notamment le tout début de la campagne (dont le tutoriel), voici aussi une compilation de quelques Glory Kills dont on apprécie toujours autant les mises en scène et les variantes.

Rappelons simplement que DOOM Eternal est toujours prévu pour le 20 mars sur PC, Xbox One et PS4.