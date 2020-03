Disponible dans une bonne semaine, DOOM Eternal ne résiste pas à l’envie de partager son trailer de lancement. Bethesda nous livre en effet une dernière bande-annonce pour le FPS brutal d’id Software, vidéo à découvrir dès maintenant.

Qu’ajouter de plus ? Simplement rappeler que DOOM Eternal sera donc disponible le 20 mars sur nos PC, PS4 et Xbox One (aussi sur Stadia).

Des hordes de démons à décimer, des Glory Kills à lâcher par dizaines, de l’hémoglobine à tout-va, on a hâte de replonger dans l’univers de DOOM.