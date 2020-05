Un peu plus tôt dans la semaine, Bethesda a déployé la première mise à jour de son DOOM Eternal. Revenons sur les éléments de cette update, et plus particulièrement sur la fonctionnalité Démons renforcés.

DOOM Eternal : démons renforcés, joueurs vengés ?

Que sont les Démons renforcés ? Le principe est simple : lorsqu’un joueur meurt dans la campagne solo, le démon l’ayant éliminé se retrouve renforcé et peut alors apparaître dans la partie d’un autre joueur. Plus coriaces que la moyennes, ces démons sont signalés par une icône plutôt évocatrice. Si on élimine l’un de ces démons, DOOM Eternal nous récompense de davantage de ressources (santé et munitions) mais aussi d’XP bonus.

Enfin, notez que ces Démons renforcés sont activables/désactivables via une option accessible depuis les menus du jeu.

Pour le reste de cette mise à jour de DOOM Eternal, on peut aussi mettre en avant les modifications apportées à certains éléments de la campagne solo, dont l’ajout d’une compétence Ruée verticale dans l’eau ou encore l’ajout d’un didacticiel pour les drones Maykr.

Bien d’autres éléments sont concernés par cette update (nouveaux événements, modifications pour le Battlemode), on vous invite à consulter cette page pour en savoir plus.