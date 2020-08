DOOM Eternal a profité du début de l’édition numérique de la gamescom 2020 pour présenter sa première extension. The Ancient Gods, Episode 1, c’est son nom, a droit à un trailer que voici en version française.

Teasée au début du mois, cette extension du jeu de Bethesda et id Software sera disponible à partir du 20 octobre.

Prenant place après la fin du jeu de base, The Ancient Gods nous demandera de nous frayer « à nouveau un chemin jusqu’à Urdak » et ainsi décider « de l’avenir du cosmos. » On fera évidemment face à des ennemis inédits et devrions avoir droit à un nouvel arsenal, voire de nouvelles compétences, mais les développeurs promettent de plus amples détails prochainement.

The Ancient Gods, Episode 1 sera évidemment inclus dans le Pass Year One de DOOM Eternal sur PC et consoles.