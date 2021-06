On le savait depuis le dernier E3, la mise à jour next-gen de DOOM Eternal arrive cette semaine. Les joueurs du FPS d’id Software et possesseurs du jeu sur PS5 ou Xbox Series X|S peuvent donc dès maintenant obtenir la mise à jour leur permettant de profiter d’un bon lot d’améliorations techniques.

Des graphismes améliorés, des performances augmentées, le support du ray-tracing, une résolution 4K à 60 fps ou un mode optionnel à 120 fps, on vous ressort le récapitulatif officiel de cette mise à jour, avec les détails qui vont bien pour chaque machine.

Détails de la mise à jour next-gen de DOOM Eternal

Xbox Series X

Mode Performance : 1800p – 120 FPS

Mode Equilibré : 2160p – 60 FPS

Mode Ray Tracing : 1800p – 60 FPS

HDR 10 dans n’importe quel mode graphique

Paramètres graphiques de qualité Ultra

Support de BATTLEMODE en mode cross-gen avec la Xbox One

Taux de rafraîchissement variable

Qualité des nuances variable



Xbox Series S

Mode Performance : 1080p – 120 FPS

Mode Equilibré : 1440p – 60 FPS

Mode Ray Tracing : Non disponible

HDR 10 dans n’importe quel mode graphique

Support de BATTLEMODE en mode cross-gen avec la Xbox One

Taux de rafraîchissement variable

Qualité des nuances variable



PlayStation 5

Mode Performance : 1584p – 120 FPS

Mode Equilibré : 2160p – 60 FPS

Mode Ray Tracing : 1800p – 60 FPS

HDR 10 dans n’importe quel mode graphique

Paramètres graphiques de qualité Ultra

Support de BATTLEMODE en mode cross-gen avec la PlayStation 4

Support des gâchettes adaptatives DualSense



PC

Mode Ray Tracing : disponibilité et performance suivant le matériel