Alors que vous pouvez désormais retrouver notre test en cliquant ici, impossible de ne pas parler du succès commercial rencontré par DOOM Eternal. Disponible depuis le 20 mars dernier sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, le FPS de Bethesda et id Software a tout simplement battu les records de vente de la franchise sur son week-end de lancement.

« Le double des bénéfices de DOOM (2016) à sa sortie » ajoute l’éditeur, qui précise également que plus de 100.000 ont été compatibilités en simultanée sur la seule version PC Steam du jeu. À titre de comparaison, sur une période similaire, le titre de 2016 avait quant à lui réuni un peu moins de 45.000 joueurs.

« Nous souhaitons remercier nos millions de fans pour leur soutien et leur enthousiasme. Nous sommes heureux que tant de fans aient pu profiter de DOOM Eternal, malgré la fermeture de milliers de revendeurs. » Ron Seger, vice-président des ventes mondiales pour Bethesda Softworks

Rappelons que DOOM Eternal s’attaquera également à la Nintendo Switch un peu plus tard cette année.