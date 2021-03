Bien que l’avenir de la réalité virtuelle sur PS5 se fera par le biais d’un nouveau casque, le PlayStation VR a encore de beaux jours devant lui. Parole de Sony. Et ce n’est pas Bethesda qui va dire le contraire puisque l’éditeur annonce l’arrivée, le 29 mars, de DOOM 3 : VR Edition sur PSVR pour les joueurs PS4 et PS5.

Le jeu de base et ses deux extensions (Resurrection of Evil et The Lost Mission) seront donc bientôt à portée des possesseurs du PlayStation VR, dans une version notamment dotée de l’affichage des infos de base (santé, armure, munitions) sur le poignet, d’une vue totalement libre ou encore de la possibilité de faire un rapide demi-tour pour suivre au mieux l’action.