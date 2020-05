Entre Tell Me Why dont la sortie devrait se faire cet été et Twin Mirror que l’on attend aussi pour cette année, il y a de quoi s’occuper chez DONTNOD Entertainment.

Visiblement l’avenir à plus long terme s’annonce également chargé pour le studio français qui a annoncé l’ouverture d’un bureau à Montréal, cela dans le but de mener un nouveau projet tout en se rapprochant de sa communauté de joueurs nord-américains « qui constitue l’audience principale sur l’ensemble des titres » nous précise-t-on.

Nous sommes très heureux à l’idée de créer un nouveau bureau à Montréal, qui complétera l’équipe talentueuse déjà présente à Paris. Notre objectif est de créer des jeux toujours au plus proche des attentes de notre communauté. Avec une équipe internationale, nous pourrons développer des titres encore plus ambitieux et continuer à écrire de belles histoires pour nos joueurs.

Oskar Guilbert, PDG de DONTNOD

Voilà qui devrait attirer l’intention de n’importe quel adepte de Life is Strange, Vampyr ou autre Remember Me.