C’est en vidéo que Disgaea 6 : Defiance of Destiny précise sa sortie sur les Nintendo Switch européennes. NIS America a en effet annoncé l’arrivée de son RPG-tactique pour le 29 juin 2021, précisant au passage que les personnages bonus de Adel, Rosalin, Laharlette et Asagi seront à télécharger gratuitement dès ce lancement.

Profitons de cette brève exhibition pour rappeler que Disgaea 6 : Defiance of Destiny sortira chez nous en Unrelenting Edition avec, en plus du jeu, un mini-artbook et un code pour télécharger la bande-son.