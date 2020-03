Le plutôt bon DiRT Rally 2.0 fera son retour avant la fin du mois à la faveur d’une édition GOTY. Codemasters sortira cette édition le 27 mars sur nos PC, PS4 et Xbox One, la nouvelle étant célébrée avec un trailer.

Au menu, le jeu de base évidemment avec également les saisons 1 à 4 du jeu (24 voitures et 12 pistes supplémentaires) ainsi que du contenu inédit, Colin McRae FLAT OUT, dont voici le descriptif officiel.

Le contenu bonus Colin McRae « FLAT OUT » ajoute de nouvelles locations de course avec Perth et Kinross en Ecosse, 12 nouvelles pistes, la SUBARU Impreza S4 Rally et la SUBARU Legacy RS, 40 scénarios qui retracent la carrière légendaire de Colin McRae de 1984 à 2006. Les fans de rally testeront leur conduite et prendront la place Colin avec tout un tas de défis, tels que faire la course avec des pénalités de temps, un équipement endommagé, ou bien encore des pannes mécaniques.