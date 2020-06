Apparu le mois dernier, DIRT 5 possède d’ores et déjà un bon de sortie. Codemasters a annoncé l’arrivée de son jeu pour le 9 octobre, une date qui ne concerne évidemment que les versions PC, PS4 et Xbox One puisque les moutures PS5 et Xbox Series X feront l’objet d’une annonce ultérieure.

Pour fêter la nouvelle, DIRT 5 nous en dit plus sur son mode carrière avec une grosse vidéo que voici.

Quelques 130 événements/défis, 5 chapitres, 9 types de course et 20 véritables marques en guise de sponsors potentiels, voilà de quoi se composera le mode carrière dans DIRT 5. Un mode dans lequel le joueur sera un jeune prodige pris en main par la superstar Alex AJ Janiček (doublé par Troy Baker) avec la promesse d’une trame narrative riche et profonde, de choix cruciaux à faire.

Codemasters se plaît aussi à souligner la possibilité pour trois autres joueurs de nous rejoindre dans cette carrière le temps d’une course en écran scindé.

Pourquoi pas, même si c’est surtout dans les sensations côté conduite que DIRT 5 arrivera, ou non, à séduire son monde.