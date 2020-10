DIRT 5 enchaîne les apparitions dans l’actualité. Après l’Afrique du Sud, c’est en Chine que Codemasters nous transporte dans une nouvelle bande-annonce que voici.

Une fois encore, c’est avec des images de gameplay que DIRT 5 s’illustre. Le mode Rally Raid est à l’honneur dans cette séquence avec un tracé où se succèdent rizières, monuments iconiques et villages traditionnels chinois. La Skoda Fabia R5 et la Ford Fiesta R5 MKII sont aussi à apprécier dans la vidéo du jour.

DIRT 5 est toujours prévu pour le 6 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, quelques jours plus tard au lancement de la Xbox Series X / S puis, à une date inconnue, sur PS5.