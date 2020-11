Il a déjà eu droit à son exhibition sur Xbox Series X, voilà que DIRT 5 se montre à présent avec du gameplay commenté sur PS5. Codemasters donne la parole à David Springate, Directeur technique du jeu, qui évoque notamment le rôle de la nouvelle manette DualSense.

Outre l’affichage à 120 images par seconde, David Springate revient donc sur l’utilisation du pad de la PlayStation 5 et ses capacités en matière d’immersion. Celui qui oeuvre au sein studio Cheshire de Codemasters évoque notamment la possibilité de faire véritablement ressentir aux joueurs le type de surface sur laquelle il évolue.

Des sensations à vérifier à partir du 19 novembre, date de sortie du jeu sur PS5, alors que la mouture Xbox Series sera quant à elle disponible le 10 novembre. La version PC/PS4/Xbox One déboule dès demain, rappelons-le, et notre test est d’ailleurs déjà en ligne et se consulte en cliquant ici.